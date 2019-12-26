Милан нацелился на лидера Арсенала

Новости спорта:Милан намерен усилиться полузащитником «Арсенала» Гранита Джакой.

«Милан» намерен усилиться полузащитником «Арсенала» Гранита Джакой.

27-летний швейцарец является одной из главных трансферных целей миланского клуба. «Милан» готов подписать игрока уже этой зимой.

Также Джакой интересуется «Герта». Берлинский клуб готов заплатить за футболиста 45 млн евро.

В текущем сезоне Джака провел за «Арсенал» 14 матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу.

Напомним, что у Джаки конфликт с болельщиками клуба. Фанаты называли его худшим капитаном в истории, он им грубо отвечал. Игрока лишил звания капитана.

Контракт Гранита с «Арсеналом» рассчитан до лета 2023-го года. Его ориентировочная стоимость составляет €30 миллионов.