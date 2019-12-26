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Четверг, 26.12.2019
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Санин рассказал о трансферных планах Мариуполя

Санин рассказал о трансферных планах Мариуполя
14:14 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Мариуполь

Новости спорта:Андрей Санин на встрече с журналистами заявил, что клуб может подписать нового нападающего нынешней зимой.

Первый вице-президент Мариуполя Андрей Санин на встрече с журналистами заявил, что клуб может подписать нового нападающего нынешней зимой.

Слова функционера приводит официальный сайт приазовцев.

— Будут ли новые игроки?

— На сегодняшний момент у нас есть одна проблемная позиция — это центральный форвард. Руслана Фомина, к сожалению, преследуют травмы. Поэтому мы должны эту позицию укрепить и сейчас мы работаем над этим. Думаю, скоро вы обо всем узнаете.

— А другие позиции?

— По другим позициям у нас команда достаточно сбалансирована. Есть здоровая конкуренция. Причем она создана молодыми игроками. У нас очень интересный сплав получается. Мы делаем акцент на молодежь, но есть опытные ребята, которые «цементируют» команду, придают ей баланс.

Ранее главный тренер команды Александр Бабич отмечал, что его коллективу не хватает форварда и креативного полузащитника.

На зимний перерыв Мариуполь ушел на шестом месте в таблице, отставая от идущей пятой Александрии на 11 очков.

Первый сбор 2020 года коллектив Бабича проведет в Турции, где у команды уже запланированы три спарринга.

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Футбол, УПЛ, Новости футбола, ФК Мариуполь, Андрей Санин.
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