Роналду уже не тот: португалец стал забивать намного меньше

Новости спорта:Португальский нападающий Криштиану Роналду не смог продемонстрировать привычную результативность в текущем году.

Криштиану Роналду в 2019 году отличился 39 раз (25 — за Ювентус и 14 — за сборную Португалии). Такой показатель — худший для португальца за последнее десятилетие, сообщает Marca.

После 69 забитых голов в 2013 показатель уменьшается с каждым годом. В 2014 Роналду забил 61 гол, в 2015 — 57, в 2016 — 55, в 2017 — 53, в 2018 — 49.

Напомним, что лучшим бомбардиром в 2019 календарном году стал Роберт Левандовски, а Роналду даже не попал в пятерку.

Ранее Криштиану Роналду сделал рождественскую прическу.