"Исключительно на поле": Эдерсон рассказал о соперничестве с Алисоном

Новости спорта:Эдерсон рассказал о соперничестве с другим вратарем сборной Бразилии Алисоном.

Вратарь "Манчестер Сити" Эдерсон Мораес рассказал об отношениях с голкипером "Ливерпуля" и своим соотечественником Алисоном Бекером.

"Сейчас в европейском футболе есть два отличных вратаря, играющих на высоком уровне в двух лучших клубах. У меня отличные отношения не только с Алисоном, но и с Фабиньо и Роберто Фирмино. Наше соперничество находится исключительно на поле. Когда у нас выходной, мы иногда можем собраться и провести время вместе. Несколько раз мы уже так делали", — приводит слова Эдерсона Manchester Evening News.

Эдерсон в этом сезоне принял участие в 17 матчах Премьер-лиги. Бразильский вратарь пропустил 16 голов и в пяти матчах оставил свои ворота в неприкосновенности.

"Манчестер Сити" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 38 очков в 18 матчах.