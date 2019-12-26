Роналду нацелился на новые трофеи с Ювентусом

Новости спорта:Криштиану Роналду рассказал, что счастлив в Италии.

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду сказал, что всем доволен в своём нынешнем клубе.

"Мне всё нравится в "Ювентусе". У них отличная культура, это лучший клуб в Италии. У них необыкновенная история. Я действительно счастлив быть здесь. Хочу завоевать много трофеев с "Ювентусом", — приводит слова Роналду Goal со ссылкой на DAZN Italy.

В нынешнем сезоне Криштиану забил 10 мячей и отдал 1 голевой пас в 14 матчах итальянской Серии А. Ещё 2 гола и 1 результативную передачу 34-летний португалец записал в свой актив в шести встречах Лиги чемпионов.

"Ювентус", набрав 42 очка в 17 матчах, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. В 18-м туре команда Маурицио Сарри на своём поле сыграет с "Кальяри". Встреча состоится 6 января, начало — в 16:00 (время киевское).