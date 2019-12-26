Роналду заговорил о тренерской карьере

Новости спорта:Португальский форвард Криштиану Роналду пока не определился, чем займется после завершения футбольной карьеры.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду не исключает, что в будущем может попробовать свои силы на тренерском поприще.

"Прямо сейчас я не заинтересован в том, чтобы стать тренером, но, может быть, однажды мне будет скучно, и я захочу почувствовать себя в этой роли. Никогда не говори никогда".

"Если бы я стал тренером, я был бы мотиватором. Тренер должен передать свою страсть и талант команде. Например, мне нравится веселиться, вести мяч, бить по воротам, забивать голы. Я должен передать это команде", - сказал Роналду в эфире DAZN Italy.

Ранее сообщалось, что Роналду в 2019 году выдал наихудший для себя показатель результативности за десятилетие.