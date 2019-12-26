Манчестер Юнайтед готов отпустить Погба в Реал: детали сделки

Новости спорта:Руководство мадридского "Реала" продолжает прилагать максимум усилий для того, чтобы заполучить в свои ряды полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

Как сообщает El Desmarque, в Манчестере готовы расстаться с чемпионом мира ради Винисиуса Жуниора и $ 110 млн. Альтернативным вариантом в стане британского гранда считают продажу Погба за $ 205 млн.

Напомним, о возможном переходе Погба в мадридский клуб в различных СМИ говорят с лета. Сообщалось, что сам футболист не против поиграть под руководством соотечественника — Зинедина Зидана.

Большую часть текущего сезона Поль пропустил из-за травмы. В семи матчах на клубном уровне 26-летний футболист отметился двумя ассистами.

19-летний Винисиус провёл за "Реал" 21 матч в сезоне-2019/20, отметившись четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей.