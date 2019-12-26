Манчестер Юнайтед вколотил Ньюкаслу четыре гола

Новости спорта:В матче 19-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" принимал "Ньюкасл".

Встреча прошла в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд" и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал полузащитник "Ньюкасла" Мэттью Лонгстафф, отправивший мяч в ворота соперника на 17-й минуте с паса нападающего Жоэлинтона. Тем не менее, уже до перерыва подопечные Уле-Гуннара Сульшера вели с комфортным счётом 3:1 — голами отличились Антони Марсьяль, Мэйсон Гринвуд и Маркус Рашфорд. После перерыва Марсьяль оформил дубль, поставив точку в матче — 4:1.

"Манчестер Юнайтед" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе манчестерской команды 28 очков. "Ньюкасл" (25) — на 10-м месте.

Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 4:1

Голы: Мартиаль, 24, 51, Гринвуд, 36, Рашфорд, 41 — М. Логстафф, 17

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу – Перейра, Мактоминей (Погба, 46), Фред – Гринвуд, Мартиаль (Мата, 67), Рашфорд (Лингард, 63)

Ньюкасл: Дубравка – Шер (Крафт, 88), Фернандес, Лежен – Манкильо, Ш. Лонгстафф, М. Лонгстафф, Альмирон (Йедлин, 63), Виллемс – Гэйл (Атсу, 59), Жоэлинтон

Предупреждения: Мактоминей, Перейра, Лингард — Шер, Йедлин