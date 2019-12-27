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"Ливерпуль меня пугает": Анри - о чемпионской гонке в АПЛ

"Ливерпуль меня пугает": Анри - о чемпионской гонке в АПЛ
09:29 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Тьерри Анри заявил, что "Ливерпуль" уже можно поздравить с чемпионством.

Бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри заявил, что «Ливерпуль» уже можно поздравить с чемпионством. Такую мысль француз выразил после победы мерсисайдцев над «Лестером» в 19-м туре АПЛ (4:0).

«Для меня чемпионская гонка в АПЛ завершена. Это было только вопросом времени. «Ливерпуль» невозможно остановить. Пугает то, что они делают. Юрген Клопп никогда не признает этого, но команда у цели.

Они не будут останавливаться после победы над «Лестером» и начнут праздновать только после того, как закончится последняя игра. Я не болельщик «Ливерпуля», но мне нравится, как он играет», - сказал Анри.

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Напомним, что «Ливерпуль» имеет 52 очка в активе и на 13 баллов опережает «Лестер» в турнирной таблице АПЛ.

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ФК Ливерпуль, Футбол, АПЛ, Тьерри Анри.
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