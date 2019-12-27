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Милевский попал в символическую сборную чемпионата Беларуси

Милевский попал в символическую сборную чемпионата Беларуси
10:42 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Артем Милевский попал в символическую сборную чемпионата Беларуси-2019

Украинские игроки Динамо-Брест Александр Нойок и Артем Милевский попали в символическую сборную чемпионата Беларуси-2019, о чем сообщает abff.by.

По итогам завершившегося сезона были сформированы две команды лучших игроков первенства — Милевского определили в символическую сборную А, Нойок попал в сборную Б.

В этом году Динамо-Брест впервые в истории стало чемпионом Беларуси. Завоевать золотые медали команде помог еще один украинец — нападающий Алексей Хобленко.

Напомним, что в голосовании болельщиков за звание лучшего игрока Динамо-Брест по итогам минувшего сезона победил Хобленко, опередивший именно Милевского.

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Артем Милевский, Футбол, Новости футбола, ФК Динамо (Брест).
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