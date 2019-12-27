Гвардиола: Я не знаю, продлит ли Агуэро контракт с Манчестер Сити

Новости спорта:Действующее соглашение аргентинца с Горожанами рассчитано до июня 2021 года.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола заявил, что не знает, намерен ли Серхио Агуэро продлевать контракт с Горожанами.

«Агуэро незаменим, сложно представить, что будет, если он уйдет. У нас есть фантастический форвард Габриэль Жезус, может придет еще один нападающий, но Серхио незаменим», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

«Я не знаю, продлит ли Агуэро контракт с Манчестер Сити. Он может остаться. Все зависит от его физической формы и желания, но мы с ним не обсуждали его будущее в клубе, поэтому я не знаю о его планах».

Срок контракта Агуэро с Манчестер Сити истекает в июне 2021 года. Аргентинец играет в составе Горожан с 2011 года после перехода из Атлетико.

В нынешнем сезоне 31-летний форвард сыграл 16 матчей за Манчестер Сити, в которых забил 13 мячей и отдал 2 результативные передачи.

Сегодня команда Гвардиолы сыграет с Вулверхэмптоном в матче 19-го тура английской Премьер-лиги.