Скачать
Пятница, 27.12.2019
Представители Зари выиграли индивидуальные награды УПЛ в декабре
Представители Зари выиграли индивидуальные награды УПЛ в декабре
Ливерпуль смял Лестер на пути к чемпионству в АПЛ (Фото, Видео)
Ливерпуль смял Лестер на пути к чемпионству в АПЛ (Фото, Видео)
Опередил и Месси, и Роналду: назван лучший бомбардир в 2019 году
Опередил и Месси, и Роналду: назван лучший бомбардир в 2019 году
"Кумовство в сборной": Шахматист Эльянов не хочет выступать за Украину
"Кумовство в сборной": Шахматист Эльянов не хочет выступать за Украину

Гвардиола: Я не знаю, продлит ли Агуэро контракт с Манчестер Сити

Гвардиола: Я не знаю, продлит ли Агуэро контракт с Манчестер Сити
11:52 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Действующее соглашение аргентинца с Горожанами рассчитано до июня 2021 года.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола заявил, что не знает, намерен ли Серхио Агуэро продлевать контракт с Горожанами.

«Агуэро незаменим, сложно представить, что будет, если он уйдет. У нас есть фантастический форвард Габриэль Жезус, может придет еще один нападающий, но Серхио незаменим», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

«Я не знаю, продлит ли Агуэро контракт с Манчестер Сити. Он может остаться. Все зависит от его физической формы и желания, но мы с ним не обсуждали его будущее в клубе, поэтому я не знаю о его планах».

Срок контракта Агуэро с Манчестер Сити истекает в июне 2021 года. Аргентинец играет в составе Горожан с 2011 года после перехода из Атлетико.

В нынешнем сезоне 31-летний форвард сыграл 16 матчей за Манчестер Сити, в которых забил 13 мячей и отдал 2 результативные передачи.

Ливерпуль смял Лестер на пути к чемпионству в АПЛ (Фото, Видео)

Сегодня команда Гвардиолы сыграет с Вулверхэмптоном в матче 19-го тура английской Премьер-лиги.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Манчестер Сити, АПЛ, Хосеп Гвардиола, Серхио Агуэрро.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 ПСЖ предложил Мбаппе новый контракт: сумасшедшие условия
02 Ливерпуль смял Лестер на пути к чемпионству в АПЛ (Фото, Видео)
03 "Я разобью его": Лопес пригрозил Ломаченко
04 Ушел из жизни 33-летний чемпион Германии
05 "Ливерпуль меня пугает": Анри - о чемпионской гонке в АПЛ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь