Гент Яремчука, Пластуна и Безуса закончил 2019 год выездной победой

Украинские игроки бельгийского футбольного клуба “Гент” Роман Яремчук и Игорь Пластун помогли своей команде завершить 2019 год победой в выездном матче.
Футболисты национальной сборной Украины вышли в стартовом составе поединка “Стандард” - “Гент”, завершившегося со счетом 0:1. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.
Роман Яремчук на 68-й минуте получил желтую карточку, а Игорь Пластун провел на поле весь поединок. Еще один украинский игрок “Гента” Роман Безус пропустил матч из-за дисквалификации, наложенной за 5 желтых карточек.
На данный момент “Гент” имеет 39 очков и занимает 2 место в турнирной таблице чемпионата Бельгии.
Роман Яремчук в нынешнем сезоне провел в составе клуба 30 матчей, забил 17 мячей и сделал 4 результативные передачи. На счету Игоря Пластуна 33 матча и 2 гола, Романа Безуса — 20 матчей, 5 мячей и 3 результативные передачи.