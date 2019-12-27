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Гент Яремчука, Пластуна и Безуса закончил 2019 год выездной победой

Гент Яремчука, Пластуна и Безуса закончил 2019 год выездной победой
12:03 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Яремчук и Пластун помогли “Генту” победить “Стандард” в завершение года.

Украинские игроки бельгийского футбольного клуба “Гент” Роман Яремчук и Игорь Пластун помогли своей команде завершить 2019 год победой в выездном матче.

Футболисты национальной сборной Украины вышли в стартовом составе поединка “Стандард” - “Гент”, завершившегося со счетом 0:1. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Роман Яремчук на 68-й минуте получил желтую карточку, а Игорь Пластун провел на поле весь поединок. Еще один украинский игрок “Гента” Роман Безус пропустил матч из-за дисквалификации, наложенной за 5 желтых карточек.

На данный момент “Гент” имеет 39 очков и занимает 2 место в турнирной таблице чемпионата Бельгии.

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Роман Яремчук в нынешнем сезоне провел в составе клуба 30 матчей, забил 17 мячей и сделал 4 результативные передачи. На счету Игоря Пластуна 33 матча и 2 гола, Романа Безуса — 20 матчей, 5 мячей и 3 результативные передачи.

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Сборная Украины, ФК Генк, Роман Яремчук, ФК Гент.
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