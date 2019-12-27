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Пятница, 27.12.2019
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Динамо оштрафовали на 300 тысяч гривен, Десну - на 100 тысяч

Динамо оштрафовали на 300 тысяч гривен, Десну - на 100 тысяч
13:10 Сегодня Телеграф УАФ Фото: ФК Динамо Киев

Новости спорта:Вчера состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ, по результатам которого были приняты следующие решения.

За удаление в матче 18-го тура УПЛ Днепр-1 - Александрия футболист ФК Днепр-1 Александр Назаренко отстранен от участия в соревнованиях на один матч и один матч условно.

За неподобающее поведение болельщиков во время матча 18-го тура УПЛ ФК Десна - ФК Динамо к ФК Десна применены санкции в виде обязательного денежного взноса в размере 100 000 гривен и закрытия фанатского сектора на следующий домашний матч УПЛ.

Футболисты сборной Украины U20 получили по 30 тысяч долларов

ФК Динамо Киев за неподобающее поведение болельщиков получил штраф в размере 300 000 гривен.

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ФК Александрия, ФК Десна, ФК Динамо (Киев), УАФ, ФК Днепр-1.
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