Ветер с моря испортил покрытие тренировочной базы ФК Мариуполь

Новости спорта:Пришлось свозить 100 тонн песка и крошки.

Вице-президент ФК "Мариуполь" Андрей Санин вспомнил проблему, с которой столкнулось руководство клуба через покрытие тренировочного поля на тренировочной базе клуба.

Об этом передает официальный сайт клуба.

Санин сообщил, что произошла полная реновация тренировочного поля №4 с искусственным газоном.

"За прошедшие с момента возведения базы годы зимний ветер с моря "выдул" практически всю амортизирующую подложку. И поле стало жестким, - рассказал вице-президент клуба.

- Поэтому весной 2019 года мы подсыпали на это поле 80 тонн мелкофракционного кварцевого песка и 20 тонн резиновой крошки, поле снова стало безопасным и комфортным".