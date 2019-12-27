Советы от Месси: как правильно исполнять штрафные удары

Новости спорта:Футболист отметил, что стал больше времени посвящать изучению вратарей.

Нападающий Барселоны Лионель Месси раскрыл секрет исполнения точных штрафных ударов.

"Раскрою секрет: в последнее время я стал больше времени посвящать изучению голкиперов. Во время исполнения штрафных я внимательно слежу за тем, как вратарь действует возле своих ворот. Я обращаю внимание на то, куда и как он двигается. Важно понимать направление его действий.

Почему мне удается забивать со штрафных ударов? Все дело в постоянных тренировках. Мои удары со штрафной площади становились лучше благодаря практике", - приводит слова Месси AS.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Месси забил 13 голов и отдал 6 ассистов в 13 матчах за Барселону. За последние восемь сезонов аргентинец забил сразу 29 голов со штрафных.