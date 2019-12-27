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Соболь отметился голевой передачей в матче чемпионата Бельгии (Видео)

Соболь отметился голевой передачей в матче чемпионата Бельгии (Видео)
20:50 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Украинский защитник Эдуард Соболь провел все 90 минут в поединке против Зюлте-Варегема.

Защитник Эдуард Соболь появился в стартовом составе Брюгге на матч 21-го тура чемпионата Бельгии против Зюлте-Варегема.

Украинец провел на поле все 90 минут и помог своему клубу разгромить соперника со счетом 4:0. Кроме того, Соболь записал на свой счет результативную передачу в моменте с последним голом.

В компенсированное время второго тайма Эдуард подключился к атаке на левом фланге, отдал точный пас на Вормера, который без проблем расстрелял ворота Зюлте.

Видеообзор матче:

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Таким образом, Соболь провел в этом сезоне 17 матчей в бельгийском первенстве, в которых отдал два ассиста.

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Футбол, Эдуард Соболь, ФК Брюгге, Новости футбола.
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