Реал нацелился на бразильца 2002 года рождения

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22:44 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Представители испанского клуба уже связались с окружением 17-летнего футболиста.

Полузащитник "Фламенго" Рейньер Жезус может продолжить карьеру в мадридском "Реале", сообщает FOX Sports.

По информации источника, представители испанского клуба уже связались с окружением 17-летнего футболиста, чтобы уточнить трансферную стоимость Рейньера, а также узнать о желании игрока покинуть команду. Недавно хавбек продлил контракт с "Фламенго" до 2024 года, а сумма отступных в его соглашении с клубом упала с € 62 млн до € 35 млн.

В ноябре текущего года сообщалось, что в услугах Рейньера также заинтересован мадридский "Атлетико". Отмечалось, что юный футболист уже дал согласие на переход в стан "матрасников".

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В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 14 матчах чемпионата Бразилии и записал на свой счёт 6 голов.

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Футбол, Новости футбола, Рейньер Жезус.
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