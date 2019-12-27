Педро: Это придает уверенности, что я забил больше Роналду

Нападающий "Кальяри" Жоао Педро признался, что воодушевлен тем, что он забил на один мяч больше, чем лидер "Ювентуса" Криштиану Роналду. Бразилец имеет на счету 11 мячей после 17 игр в Серии А в текущем сезоне.
Что касается Роналду, то в активе CR7 10 мячей в 14 играх. При этом "Кальяри" закончил год на шестом месте в лиге, а "Ювентус" остался вторым, уступая лидерство "Интеру" по дополнительным показателям.
"Это придает уверенности, что я забил больше, чем Роналду, - цитирует Педро Globoesporte. - Итальянская лига очень сложная. Криштиану Роналду является одним из величайших игроков в истории. В Испании он всегда забивал по 40 мячей, а в Италии - 25. Это потому, что очень сложно играть против итальянских защитников".