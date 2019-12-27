Заря заинтересовалась игроком сборной Люксембурга

Новости спорта:Заря хочет пополнить свои ряды люксембургским футболистом.

Луганский футбольный клуб "Заря" хочет видеть в составе своей команды 25-летнего опорного полузащитника варшавской "Легии" и сборной Люксембурга Криса Филиппса.

Украинский клуб уже сделал предложение о трансфере игрока, сообщает официальный сайт ФК "Заря".

Контракт Филиппса с "Легией" рассчитан до 31 декабря нынешнего года, после чего он получит статус свободного агента и сможет перейти в любой клуб без компенсации.

Вместе с тем, полузащитник может еще сезон играть в "Легиии", такой пункт также предусмотрен в его контракте. Этот вариант, однако, станет актуальным в случае, если Крис не сможет договориться с новым клубом. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 500 тысяч евро.

В нынешнем сезоне Филиппс провел за "Легию" 16 матчей во всех турнирах. В составе збирнох Люксембурга футболист уже успел сыграть 51 поединок.