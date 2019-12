Ибрагимович возвращается в Милан, теперь официально

Официальный Твиттер Милана дал недвусмысленно понять, что Златан Ибрагимович возвращается в состав "россонери":

"Дьяволы" подписали контракт со шведом до конца сезона за 3,5 миллиона евро плюс бонусы — сообщает официальный сайт Милана. Также соглашение предусматривает возможность продления контракта еще на один сезон.

Златан прибудет в Милан 2 января для прохождения медицинского обследования, после чего присоединится к новым товарищам по команде.

Gazzetta dello Sport предполагает, что уже 6 января в матче 18-го тура против Сампдории Ибрагимович может появиться в заявке Милана, и точно сыграет 15 января в кубковом матче против СПАЛа.

How ready are you from 0 to Zlatan?#IZBACK pic.twitter.com/TWvNBzT0E0

— AC Milan (@acmilan) December 27, 2019