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Ибрагимович возвращается в Милан, теперь официально

Ибрагимович возвращается в Милан, теперь официально
22:02 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Милан объявил о возвращении в команду Златана Ибрагимовича.

Официальный Твиттер Милана дал недвусмысленно понять, что Златан Ибрагимович возвращается в состав "россонери":

"Дьяволы" подписали контракт со шведом до конца сезона за 3,5 миллиона евро плюс бонусы — сообщает официальный сайт Милана. Также соглашение предусматривает возможность продления контракта еще на один сезон.

Златан прибудет в Милан 2 января для прохождения медицинского обследования, после чего присоединится к новым товарищам по команде.

Gazzetta dello Sport предполагает, что уже 6 января в матче 18-го тура против Сампдории Ибрагимович может появиться в заявке Милана, и точно сыграет 15 января в кубковом матче против СПАЛа.

Ибрагимович перешел в Милан в статусе свободного агента по завершении своего контракта с Лос-Анджелес Гэлакси.

Стали известны премиальные Ибрагимовича в Милане

38-летний форвард уже выступал за Милан в сезонах 2010/11 и 2011/12 (85 матчей во всех турнирах, 56 голов). Также легендарный швед играл за Мальме (47, 18), Аякс (110, 48), Ювентус (92, 26), Интер (117, 66), Барселону (46, 22), ПСЖ (180, 156), Манчестер Юнайтед (53, 29) и Лос-Анджелес Гэлакси (58, 53).

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ФК Милан, Златан Ибрагимович, Футбол, Новости футбола.
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