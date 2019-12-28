Скачать
Суббота, 28.12.2019
Ибрагимович возвращается в Милан, теперь официально
Ибрагимович возвращается в Милан, теперь официально
Ливерпуль смял Лестер на пути к чемпионству в АПЛ (Фото, Видео)
Ливерпуль смял Лестер на пути к чемпионству в АПЛ (Фото, Видео)
В Испании вынесли приговор по делу Зозули
В Испании вынесли приговор по делу Зозули
Джервонта Дэвис - Юриоркис Гамбоа: дуэль взглядов (Видео)
Джервонта Дэвис - Юриоркис Гамбоа: дуэль взглядов (Видео)

Почему он лучше Роналду? Месси лучший бомбардир и ассистент декады

Почему он лучше Роналду? Месси лучший бомбардир и ассистент декады
08:51 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Лионель Месси был неудержим в это десятилетие.

Суперзвезда "Барселоны" Лионель Месси в этом десятилетии занимает первое место по трем важным аспектам футбола - голам, передачам и победам команды, цвета которой защищает среди пятерки ведущих чемпионатов Европы.

В период с 2010 по 2019 год "Барселона" одержала 289 побед, в том числе 260 с Месси в составе. По этому показателю он занимает первое место среди клубов английской Премьер-лиги, испанской Ла Лиги, итальянской Серии А, немецкой Бундеслиги и французской Лиги 1. За ним следует его партнер по команде Серхио Бускетс (245 побед), в то время как Жерар Пике находится на пятом месте с 219 победами. Между ними Криштиану Роналду (244), Томас Мюллер (228) и Карим Бензема (также с 219).

За последние десять лет "Блоха" забил 369 голов в чемпионате, и никто в Европе не может похвастаться таким количеством забитых мячей. Из 34 соперников в Ла Лиге за последние 10 сезонов аргентинец не забивал только "Хересу", а его "любимыми жертвами" стали "Севилья" и "Валенсия", которым, соответственно, забил 24 и 22 гола в испанской элите.

Бывший тренер МЮ готов возглавить Вест Хэм

В первую шестерку этого рейтинга попали Криштиану Роналду (335 мячей), Эдинсон Кавани (223), Роберт Левандовски (221), Луис Суарес (210) и Серхио Агуэро (198).

Аргентинцу нравится не только забивать, но и отдавать. Среди ассистентов он бесспорный лидер - 136 передач. На втором месте - его соотечественник Анхель Ди Мария (108), за ним следуют Месут Озил (106), Томас Мюллер (103), Криштиану Роналду (95) и Давид Силва (94).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Криштиану Роналду, Барселона, Лионель Месси, Новости спорта, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Цыганков на Бали устроил романтический вечер для любимой (Фото)
02 Ибрагимович возвращается в Милан, теперь официально
03 Шмайхель: Рефери решил сделать себя героем матча
04 Тоттенхэм хочет вернуть Бэйла: подробности грандиозного обмена
05 Реал нацелился на бразильца 2002 года рождения
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь