Почему он лучше Роналду? Месси лучший бомбардир и ассистент декады

Новости спорта:Лионель Месси был неудержим в это десятилетие.

Суперзвезда "Барселоны" Лионель Месси в этом десятилетии занимает первое место по трем важным аспектам футбола - голам, передачам и победам команды, цвета которой защищает среди пятерки ведущих чемпионатов Европы.

В период с 2010 по 2019 год "Барселона" одержала 289 побед, в том числе 260 с Месси в составе. По этому показателю он занимает первое место среди клубов английской Премьер-лиги, испанской Ла Лиги, итальянской Серии А, немецкой Бундеслиги и французской Лиги 1. За ним следует его партнер по команде Серхио Бускетс (245 побед), в то время как Жерар Пике находится на пятом месте с 219 победами. Между ними Криштиану Роналду (244), Томас Мюллер (228) и Карим Бензема (также с 219).

За последние десять лет "Блоха" забил 369 голов в чемпионате, и никто в Европе не может похвастаться таким количеством забитых мячей. Из 34 соперников в Ла Лиге за последние 10 сезонов аргентинец не забивал только "Хересу", а его "любимыми жертвами" стали "Севилья" и "Валенсия", которым, соответственно, забил 24 и 22 гола в испанской элите.

В первую шестерку этого рейтинга попали Криштиану Роналду (335 мячей), Эдинсон Кавани (223), Роберт Левандовски (221), Луис Суарес (210) и Серхио Агуэро (198).

Аргентинцу нравится не только забивать, но и отдавать. Среди ассистентов он бесспорный лидер - 136 передач. На втором месте - его соотечественник Анхель Ди Мария (108), за ним следуют Месут Озил (106), Томас Мюллер (103), Криштиану Роналду (95) и Давид Силва (94).