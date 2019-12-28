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Барселона намерена пополнить состав талантом ПСВ

Барселона намерена пополнить состав талантом ПСВ
11:51 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Форвард ПСВ Дониэлл Молен зимой может стать игроком "Блаугранас".

Каталонская «Барселона» заинтересована в трансфере нападающего «ПСВ» Дониэлла Малена. Как сообщает Sport.es, 20-летний голландец является альтернативой форварду «Интера» Лаутаро Мартинесу, переговоры по переходу которого продвигаются непросто.

В текущем сезоне Мален провёл 27 матчей в составе «ПСВ», на его счету 17 забитых мячей и 9 результативных передач. Контракт игрока с голландским клубом действует до лета 2024 года.

Дониэлл является воспитанником «Аякса». Также два года он провёл в академии лондонского «Арсенала», после чего перешёл в нынешний клуб.

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Также Sport.es информирует, что «Барселона» не отказалась от возможного возвращения из «Пари Сен-Жермен» Неймара. Ожидается, что следующим летом каталонский клуб подпишет как минимум одного нападающего для повышения конкуренции в атакующей линии.

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ПСВ, Барселона, Примера, Новости футбола, Дониелл Мален.
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