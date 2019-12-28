Украинский футболист объяснил, чем польская лига лучше УПЛ

Новости спорта:Алексей Дитятьев назвал и средние зарплаты чемпионата Польши.

Украинский защитник "Краковии" Алексей Дитятьев - о финансовых условиях в польской Экстракласе.

- Средняя зарплата - 7,5-8 тысяч евро. Но есть футболисты, которые и намного больше получают. В той же "Легии" есть игроки, у которых очень хорошие контракты. Около 30 тысяч евро. Но из этой суммы нужно заплатить большой налог государству.

Зарплату здесь платят стабильно. Украинских проблем, когда клубы с непонятными названиями входят в Премьер-лигу, играют полгода, а затем снимаются и не выплачивают долги, здесь нет. И даже не может быть.

Премии в "Краковии"? За победу получаем примерно тысячу долларов, - сказал Дитятьев в интервью программе "Футбольный формат".