"При таких судьях и федерации не догоним Шахтер": Беседин о борьбе за золото в УПЛ

Новости спорта:Артем Беседин назвал свою причину, из-за которой Шахтер постоянно выигрывает чемпионат Украины.

Форвард «Динамо» Артем Беседин рассказал о 14-очковом отставании от «Шахтера»

- «Шахтер» оторвался далеко вперед в турнирной таблице. Интересно продолжать играть в чемпионате?

– Да, мы отстаем, но считаю, в каждом чемпионате нужно выжимать максимум. Понятно, что будем бороться до конца, но скажем откровенно: отрыв очень большой. Я реалист, и, думаю, все понимают, что отыграть его будет трудно. А при нынешней ситуации с арбитрами, федерацией и т. д. – еще труднее.

Считаю, нужно сделать максимум: выиграть Кубок Украины, выйти из группы в Лиге Европы, а в чемпионате набрать как можно больше очков в матчах и вплотную приблизиться к первому месту. Если мы это сделаем, будет неплохо.

Конечно, чемпионство важно, оно позволяет напрямую попасть в групповой этап Лиги чемпионов. Жаль, что отпустили «Шахтер» далеко вперед. Но мы сами в этом виноваты, – сказал Беседин в интервью клубному журналу «Динамо».