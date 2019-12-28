Роналду признался, чем будет заниматься после завершения карьеры

Новости спорта:Криштиану Роналду попробует себя в киноматографе.

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду завершит выступления тогда, когда его тело скажет о необходимости сделать это, но пока оно молчит.

"У меня никогда не было откровенно провальных сезонов, потому что я всегда тщательно готовлюсь к испытаниям, – приводит Football Italia слова португальца на конференции по вопросам современных методов тренировок и технологий в футболе, проходящей в Дубае. – Я всегда играю, чтобы победить. Если я буду не в состоянии это делать, если мое тело скажет мне "стоп", я завершу карьеру".

"Когда-то возраст 30-32 года казался пределом для футболистов, сейчас же, в современных условиях подготовки, при правильном подходе можно играть и в 40".

Также Роналду ответил на вопрос о том, чем он планирует заняться после завершения карьеры.

"Прежде всего я хочу завершить свое образование. Мне нравится учиться, потому что я люблю узнавать новое и получать ответы на вопросы, которые появляются в моей голове. А если говорить о роде деятельности, то мне хотелось бы попробовать сняться в кино".

Когда завершится действующий контракт Роналду с Ювентусом (июнь 2022 года), португальцу будет 37 лет.