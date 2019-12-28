Скачать
Воскресенье, 29.12.2019
Подборка лучших голов Динамо в 2019 году (Видео)
Подборка лучших голов Динамо в 2019 году (Видео)
Игрок Шахтера вызван в олимпийскую сборную Бразилии
Игрок Шахтера вызван в олимпийскую сборную Бразилии
Украинцы заняли еще и второе место в Рождественской гонке
Украинцы заняли еще и второе место в Рождественской гонке
Магнус Карлсен - чемпион мира по быстрым шахматам
Магнус Карлсен - чемпион мира по быстрым шахматам

Реал отказал Зидану в покупке Погба

Реал отказал Зидану в покупке Погба
23:00 Сб, 28 Декабрь 2019 Телеграф Укринформ

Новости спорта:Руководство “Реала” отказало Зидану в приобретении Погба.

Руководство мадридского футбольного клуба “Реал” не поддержало желание главного тренера Зинедина Зидана приобрести 26-летнего полузащитника английского “Манчестер Юнайтед” Поля Погба.

Впрочем, как сообщает AS, Зинедин Зидан еще надеется увидеть французского футболиста в составе своей команды.

Источник отмечает, что руководство “Реала” считает неоправданными расходы на приобретение Поля Погба, действующий контракт которого с “Манчестер Юнайтед” завершается только в 2021 году.

Главному тренеру “Реала” посоветовали больше внимания уделять 21-летнему уругвайскому полузащитнику Федерико Вальверде, в котором видят будущее в клубе.

Игрок Шахтера вызван в олимпийскую сборную Бразилии

Поль Погба сыграл 6 матчей в нынешнем сезоне АПЛ, сделал 2 результативные передачи. Сейчас его трансферная стоимость составляет 100 млн евро.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Манчестер Юнайтед, Поль Погба, АПЛ, Чемпионат Англии.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Цыганков на Бали устроил романтический вечер для любимой (Фото)
02 Пике и Шакира побывали на матче НБА (Фото)
03 "Он играл бы за топ-клуб": Маркевич похвалил экс-игрока Металлиста
04 Ибрагимович возвращается в Милан, теперь официально
05 Рождественская гонка-2019: где и когда смотреть
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь