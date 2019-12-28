Реал отказал Зидану в покупке Погба

Новости спорта:Руководство “Реала” отказало Зидану в приобретении Погба.

Руководство мадридского футбольного клуба “Реал” не поддержало желание главного тренера Зинедина Зидана приобрести 26-летнего полузащитника английского “Манчестер Юнайтед” Поля Погба.

Впрочем, как сообщает AS, Зинедин Зидан еще надеется увидеть французского футболиста в составе своей команды.

Источник отмечает, что руководство “Реала” считает неоправданными расходы на приобретение Поля Погба, действующий контракт которого с “Манчестер Юнайтед” завершается только в 2021 году.

Главному тренеру “Реала” посоветовали больше внимания уделять 21-летнему уругвайскому полузащитнику Федерико Вальверде, в котором видят будущее в клубе.

Поль Погба сыграл 6 матчей в нынешнем сезоне АПЛ, сделал 2 результативные передачи. Сейчас его трансферная стоимость составляет 100 млн евро.