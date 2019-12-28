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Динамо интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Хорватии

Динамо интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Хорватии
22:32 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости спорта:Мирко Марич забил в этом сезоне за «Осиек» 16 мячей.

Лучший бомбардир чемпионата Хорватии и форвард «Осиека» Мирко Марич попал в сферу интересов «Динамо». Об этом сообщает dynamomania.com.

24-летний хорват в этом сезоне забил за «Осиек» 16 мячей в 23 матчах во всех турнирах. Также он отдал 5 голевых передач. Контракт футболиста с «Осиеком» рассчитан до лета 2022 года. Transfermarkt оценивает его в 4 млн евро.

Марич начал свою карьеру в команде «Широки Бриег», затем выступал за загребский «Локомотив», венгерский «Фехервар», а летом 2017 стал игроком «Осиека».

На юношеском уровне футболист выступал за сборную Боснии и Герцеговины, а на взрослом - за Хорватию. За сборную Хорватии он провел 2 товарищеских матча - с Чили и Китаем.

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Напомним, что «Динамо» вернуло нападающего Назария Русина из аренды. Форвард отправится с командой на зимний сбор, который пройдет в Турции в середине января следующего года. Русин должен заменить нападающего Артема Беседина, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил УЕФА.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Чемпионат Украины, УПЛ, Мирко Марич.
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