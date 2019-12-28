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Вест Хэм без Ярмоленко уступил Лестеру

Вест Хэм без Ярмоленко уступил Лестеру
21:30 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Лисы справились без помощи Джейми Варди, пропускавшего игру из-за рождения ребенка.

В матче двадцатого тура чемпионата Англии Лестер на выезде не без проблем переиграл Вест Хэм.

Уже в начале первого тайма гости могли выйти вперед, но Демарай Грей не сумел переиграть Лукаша Фабиански с пенальти. А перед самым перерывом команды обменялись голами: на мяч Келети Ихеаначо хозяева ответили голом Пабло Форналса.

Во втором тайме Лестеру, который вышел на эту игру в экспериментальном составе, удалось вырвать победу усилиями Грея.

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После этой победы Лестер набрал 42 очка и продолжает занимать 2 место в турнирной таблице АПЛ. У Вест Хэма 19 пунктов и 17 позиция.

Вест Хэм – Лестер 1:2

Голы: Форнальс, 45 - Ихеаначо, 40, Грэй, 56.

Вест Хэм: Фабианьски — Фредерикс, Масуаку, Бальбуэна, Диоп, Форнальс, Райс, Лансини (Айети, 70), Фелипе Андерсон, Санчес (Снодграсс, 62), Аллер (Антонио, 55).

Лестер: Шмейхель — Джастин, Морган, Эванс, Фукс - Олбрайтон, Менди (Ндиди, 70), Чоудури, Грэй (Барнс, 83) — Перес (Мэддисон, 64) — Ихеаначо.

Предупреждения: Фабианьски, Масуаку, Диоп, Райс — Чоудури.

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Все по теме:

ФК Вест Хэм Юнайтед, АПЛ, ФК Лестер, Чемпионат Англии, Андрей Ярмоленко.
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