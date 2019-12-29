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Манчестер Юнайтед с трудом обыграл Бернли (Видео)

Манчестер Юнайтед с трудом обыграл Бернли (Видео)
12:26 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Смотреть видеообзор матча 20-го тура АПЛ Бернли - Манчестер Юнайтед.

В поединке 20-го тура чемпионата Англии по футболу "Манчестер Юнайтед" на выезде обыграл "Бернли" со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Антони Марсьяль и Маркус Рэшфорд.

"Бернли" - "Манчестер Юнайтед" — 0:2

Голы: Марсьяль, 44, Рэшфорд, 90

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"Бернли": Поуп, Ми, Тэйлор, Бардсли, Тарковски, Корк (Брэйди, 87), Вествуд, Хендрик (Родригес, 59), Макнил, Вуд, Барнс (Гудмундссон, 68).

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Уильямс, Янг, Линделеф, Магуайр, Перейра (Лингард, 73), Матич, Джеймс, Фред, Марсьяль (Шоу, 89), Рэшфорд.

Предупреждения: Бардсли (23), Ми (61), Тэйлор (71), Макнил (89), Уильямс (90), Лингард (90), Фред (90).

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ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Бернли - Манчестер Юнайтед.
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