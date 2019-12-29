Суарес стал вратарем в прощальном матче Форлана (Видео)

Новости спорта:Звезда Барселоны Луис Суарес совершил несколько сейвов на новой для себя позиции.

В Уругвае состоялся прощальный матч именитого нападающего Диего Форлана, который в августе объявил о завершении карьеры.

Главным "ньюсмейкером" события стал нападающий Барселоны Луис Суарес, который появился на поле во втором тайме. Уругваец примерил вратарскую форму, совершив несколько сейвов и пропустив всего один мяч.

Встреча прошла на стадионе Сентенарио в городе Монтевидео и завершилась вничью со счетом 6:6. Участие в поединке также приняли Хуан Себастьян Верон, Хуан Роман Рикельме и Хавьер Дзанетти.

Ранее сообщалось, что Суарес с женой в присутствии 160 гостей обновили свадебные клятвы.