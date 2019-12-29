Скачать
Воскресенье, 29.12.2019
Джервонта Дэвис нокаутом в 12-м раунде дебютировал в легком весе (Видео)
Джервонта Дэвис нокаутом в 12-м раунде дебютировал в легком весе (Видео)
Федор Емельяненко нокаутировал Куинтона Джексона в первом раунде (Видео)
Федор Емельяненко нокаутировал Куинтона Джексона в первом раунде (Видео)
Манчестер Юнайтед с трудом обыграл Бернли (Видео)
Манчестер Юнайтед с трудом обыграл Бернли (Видео)
Динамо заинтересовалось забивным форвардом (Видео)
Динамо заинтересовалось забивным форвардом (Видео)

Болельщики Барселоны хотят видеть Клоппа на месте Вальверде

Болельщики Барселоны хотят видеть Клоппа на месте Вальверде
14:30 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Известное издание провело опрос среди фанатов "сине-гранатовых".

Среди болельщиков Барселоны 80% хотят отставки действующего главного тренера Эрнесто Вальверде. Такой опрос провели журналисты издания Mundo Deportivo возле Камп Ноу после одного из матчей. В исследовании приняли участие 300 болельщиков.

Согласно результатам, 80% опрошенных ответили, что желают отставки Вальверде. 33.6% фанатов хотели бы, чтобы тренера сменил действующий наставник Ливерпуля Юрген Клопп. 17.21% проголосовали за Роберто Мартинеса из Бельгии, а бывший тренер каталонцев Хосеп Гвардиола набрал только 6.86% голосов. 1.96% опрошенных хотели бы видеть Рональда Кумана из сборной Нидерландов.

Ранее стало известно, что Вальверде не хотел покупать Де Йонга.

 

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, Юрген Клопп, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пике и Шакира побывали на матче НБА (Фото)
02 Федор Емельяненко нокаутировал Куинтона Джексона в первом раунде (Видео)
03 Капитан сборной Канады не снял шлем во время исполнения гимна РФ (Видео)
04 Уайт: Награда крупнейшего труса вручается Деонтею Уайлдеру
05 Украинцы заняли еще и второе место в Рождественской гонке
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь