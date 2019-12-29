Болельщики Барселоны хотят видеть Клоппа на месте Вальверде

Новости спорта:Известное издание провело опрос среди фанатов "сине-гранатовых".

Среди болельщиков Барселоны 80% хотят отставки действующего главного тренера Эрнесто Вальверде. Такой опрос провели журналисты издания Mundo Deportivo возле Камп Ноу после одного из матчей. В исследовании приняли участие 300 болельщиков.

Согласно результатам, 80% опрошенных ответили, что желают отставки Вальверде. 33.6% фанатов хотели бы, чтобы тренера сменил действующий наставник Ливерпуля Юрген Клопп. 17.21% проголосовали за Роберто Мартинеса из Бельгии, а бывший тренер каталонцев Хосеп Гвардиола набрал только 6.86% голосов. 1.96% опрошенных хотели бы видеть Рональда Кумана из сборной Нидерландов.

Ранее стало известно, что Вальверде не хотел покупать Де Йонга.