Чемпион мира-2006 может возглавить скромный словенский клуб

Новости спорта:Мауро Камаронези может продолжить тренерскую карьеру в Европе.

Бывший футболист Ювентуса и сборной Италии Мауро Каморанези близок к тому, чтобы возглавить словенский клуб Табор, передает Football Italia.

Примечательно, что итальянский специалист может подписать контракт со словенским лишь до конца следующего сезона.

До этого Каморанези тренировал аргентинский Тигре и мексиканские Корас де Тепик и Кафеталерос.

Мауро родился в Аргентине, но почти всю взрослую жизнь провел в Италии. Он выступал за Верону и Ювентус, а за сборную Италии провел 55 матчей.

Отметим, что в 2006 году Мауро Каморанези вместе со сборной Италии выиграл чемпионат мира, который проходил в Германии.