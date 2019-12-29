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Чемпион мира-2006 может возглавить скромный словенский клуб

Чемпион мира-2006 может возглавить скромный словенский клуб
20:25 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Мауро Камаронези может продолжить тренерскую карьеру в Европе.

Бывший футболист Ювентуса и сборной Италии Мауро Каморанези близок к тому, чтобы возглавить словенский клуб Табор, передает Football Italia.

Примечательно, что итальянский специалист может подписать контракт со словенским лишь до конца следующего сезона.

До этого Каморанези тренировал аргентинский Тигре и мексиканские Корас де Тепик и Кафеталерос.

Мауро родился в Аргентине, но почти всю взрослую жизнь провел в Италии. Он выступал за Верону и Ювентус, а за сборную Италии провел 55 матчей.

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Отметим, что в 2006 году Мауро Каморанези вместе со сборной Италии выиграл чемпионат мира, который проходил в Германии.

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Все по теме:

Ювентус, Табор, ЧМ-2006, Мауро Камаронези.
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