Ляп Лено, шедевр Обамеянга: обзор матча Арсенал - Челси (Видео)

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Понедельник, 30.12.2019
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07:57 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Арсенал в домашнем матче минимально уступил Челси.

В матче 20-го тура АПЛ лондонский Арсенал в домашнем матче минимально уступил Челси (1:2).

Стоит отметить, что данный матч стал вторым для Микеля Артеты во главе "канониров".

Обзор матча:

Арсенал — Челси 1:2

Голы: Обамеянг, 13 — Жоржиньо, 83, Абрахам, 87

Арсенал: Лено — Мэйтленд-Найлз, Чеймберс (Мустафи, 23), Давид Луис, Сака — Гендузи, Торрейра — Нельсон (Пепе, 85), Озил (Уиллок, 76), Обамеянг — Ляказетт

Челси: Аррисабалага — Рюдигер, Зума, Томори (Лэмпти, 59) — Аспиликуэта, Канте, Ковачич, Эмерсон (Жоржиньо, 34) — Виллиан, Маунт — Абрахам

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ФК Арсенал (Лондон), ФК Челси, Футбол, АПЛ, Новости футбола.
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