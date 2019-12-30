Ляп Лено, шедевр Обамеянга: обзор матча Арсенал - Челси (Видео)

В матче 20-го тура АПЛ лондонский Арсенал в домашнем матче минимально уступил Челси (1:2).
Стоит отметить, что данный матч стал вторым для Микеля Артеты во главе "канониров".
Обзор матча:
Арсенал — Челси 1:2
Голы: Обамеянг, 13 — Жоржиньо, 83, Абрахам, 87
Арсенал: Лено — Мэйтленд-Найлз, Чеймберс (Мустафи, 23), Давид Луис, Сака — Гендузи, Торрейра — Нельсон (Пепе, 85), Озил (Уиллок, 76), Обамеянг — Ляказетт
Челси: Аррисабалага — Рюдигер, Зума, Томори (Лэмпти, 59) — Аспиликуэта, Канте, Ковачич, Эмерсон (Жоржиньо, 34) — Виллиан, Маунт — Абрахам