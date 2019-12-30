Холанд рассказал о переходе в Боруссию Д

Новости спорта:Боруссия подписала контракт с юным норвежским вундеркиндом.

Норвежский нападающий Эрлинг Холанд прокомментировал свой переход из Ред Булл Зальцбург в дортмундскую Боруссию.

«Я провел очень интенсивные переговоры с Боруссией. Я много общался с Хансом-Йоахимом Ватцке, Михаэлем Цорком и главным тренером команды Люсьеном Фавром.

Я с самого начала мечтал о переходе именно в Боруссию, чтобы играть в футбол в невероятной атмосфере. Я уже горю этим», — приводит слова Холанда пресс-служба Шмелей.

Напомним, интерес к футболисту проявляли также Ювентус, Манчестер Юнайтед, Милан и Лейпциг.

Холанд выступал за Зальцбург с января 2019 года. До этого нападающий играл на родине за Брюне и Мольде. В текущем сезоне норвежец провел 22 матча во всех турнирах, забил 28 мячей и сделал 7 голевых передач.

Отметим, что на данный момент Боруссия с 30 очками занимает 4-е место в турнирной таблице Бундеслиги.