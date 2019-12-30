Скачать
Понедельник, 30.12.2019
Джервонта Дэвис нокаутом в 12-м раунде дебютировал в легком весе (Видео)
Джервонта Дэвис нокаутом в 12-м раунде дебютировал в легком весе (Видео)
Globe Soccer Awards: Роналду - лучший игрок года
Globe Soccer Awards: Роналду - лучший игрок года
Манчестер Юнайтед с трудом обыграл Бернли (Видео)
Манчестер Юнайтед с трудом обыграл Бернли (Видео)
Динамо заинтересовалось забивным форвардом (Видео)
Динамо заинтересовалось забивным форвардом (Видео)

Реал вернет "золотого мальчика" из аренды

Реал вернет "золотого мальчика" из аренды
13:34 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Реал будет вынужден выплатить Реал Сосьедад 4 миллиона евро за досрочное возвращение полузащитника Мартина Эдегора.

Реал будет вынужден выплатить Реал Сосьедад 4 миллиона евро за досрочное возвращение полузащитника Мартина Эдегора. As сообщает, что в двухлетнем арендном соглашении норвежца есть пункт о выплате компенсации за футболиста.

Отмечается, что руководство обоих клубов находятся в дружеских отношениях, поэтому данная сумма может быть уменьшена к минимуму. Напомним, что в Сосьедад на правах аренды перейдет вингер Такефуса Кубо, который будет призван заменить Эдегора.

После двух аренд в клубы голландского чемпионата, 21-летний норвежец отправился в Сосьедад перед стартом нового чемпионата. С тех его часто отмечают в прессе, а сам Мартин в 16 матчах забил четыре гола и отдал пять результативных передач. В декабре стало известно, что Реал впечатлен прогрессом футболиста и намерен летом вернуть футболиста.

Форвардом сборной Украины всерьез интересовались Бешикташ и Рома

За первую команду Галактикос норвежец провел только 2 матча в карьере, последний из которых пришелся еще на 2016 год.

Реал Сосьедад идет на пятом месте в Ла Лиге с 31 очком в активе. Реал занимает вторую строчку, имея 37 очков и отстает от лидера Барселоны на два пункта. В следующем туре Сосьедад 5 января дома примет Вильяреал, а команда Зидана днем ранее сразится с Хетафе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Реал, Футбол, Новости футбола, Мартин Эдегор.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Артист": Милевский развлекает новую девушку (Видео)
02 В чемпионате Испании состоялось украинское дерби
03 Фьюри пообещал, что бой с Уайлдером не будет идти все 12 раундов
04 Ливерпуль одолел Вулверхэмптон, подтвердив свои претензии на чемпионство
05 Globe Soccer Awards: Роналду - лучший игрок года
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь