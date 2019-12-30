Реал вернет "золотого мальчика" из аренды

Новости спорта:Реал будет вынужден выплатить Реал Сосьедад 4 миллиона евро за досрочное возвращение полузащитника Мартина Эдегора.

Реал будет вынужден выплатить Реал Сосьедад 4 миллиона евро за досрочное возвращение полузащитника Мартина Эдегора. As сообщает, что в двухлетнем арендном соглашении норвежца есть пункт о выплате компенсации за футболиста.

Отмечается, что руководство обоих клубов находятся в дружеских отношениях, поэтому данная сумма может быть уменьшена к минимуму. Напомним, что в Сосьедад на правах аренды перейдет вингер Такефуса Кубо, который будет призван заменить Эдегора.

После двух аренд в клубы голландского чемпионата, 21-летний норвежец отправился в Сосьедад перед стартом нового чемпионата. С тех его часто отмечают в прессе, а сам Мартин в 16 матчах забил четыре гола и отдал пять результативных передач. В декабре стало известно, что Реал впечатлен прогрессом футболиста и намерен летом вернуть футболиста.

За первую команду Галактикос норвежец провел только 2 матча в карьере, последний из которых пришелся еще на 2016 год.

Реал Сосьедад идет на пятом месте в Ла Лиге с 31 очком в активе. Реал занимает вторую строчку, имея 37 очков и отстает от лидера Барселоны на два пункта. В следующем туре Сосьедад 5 января дома примет Вильяреал, а команда Зидана днем ранее сразится с Хетафе.