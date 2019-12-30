Сульшер восхитился прогрессом экс-представителя УПЛ

Новости спорта:Сульшер похвалил бывшего лидера Шахтера Фреда.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле Гуннар Сульшер - об игровом прогрессе бразильца Фреда и травмированных футболистах своей команды.

«Думаю, Фред добился заметного прогресса, наверное, два-три месяца назад никто бы не сказал, что выезд к «Бернли» - это игра для Фреда. Но он развился, он уверен в себе, он цепкий маленький полузащитник, вроде Пола Скоулза. Наверно, он даже быстрее, чем Скоулз.

Возвращение Поля Погба? Он долго не играл и чувствовал себя не достаточно хорошо. Если ты так долго не играешь, всегда нужно время на полное восстановление. Он не был готов к встрече с «Бернли», после длительного отсутствия он сыграл в двух матчах, и ему нужен был еще один день на восстановление.

Скотт Мактоминей? Не думаю, что он вернется в ближайшие недели после полученной травмы. Не знаю, сколько займет времени восстановление, три или четыре недели… Нам нужно решить, как мы будем играть без него», - отметил Сульшер.