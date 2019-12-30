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Барселона готова назначить Анри главным тренером

Барселона готова назначить Анри главным тренером
19:33 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Француз поддерживает хорошие отношения с менеджментом и игроками команды.

Руководство Барселоны рассматривает Тьерри Анри в качестве одного из кандидатов на пост главного тренера "сине-гранатовых". Об этом сообщает Diario Sport.

По информации источника, французский специалист поддерживает хорошие отношения со спортивным директором клуба Эриком Абидалем. Кроме того, Анри дружит с лидерами клуба - Лионелем Месси, Серхио Бускетсом и Жераром Пике.

Отмечается, что боссы каталонцев будут следить за карьерой Анри. Контракт нынешнего наставника Барселоны Эрнесто Вальверде истекает летом 2020 года. В случае, если испанец откажется его продлевать, каталонский клуб будет готов назначить Анри.

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Напомним, в составе Барселоны Анри дважды становился чемпионом Испании и выигрывал Лигу чемпионов. В данный момент француз тренирует канадский клуб Монреаль Импэкт.

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Сборная Франции, ФК Барселона, Тьерри Анри, Новости футбола.
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