Маркевич рассказал, чем подкупил его Тайсон

Новости спорта:Бывший тренер Металлиста Мирон Маркевич рассказал о том, как в харьковский клуб пришел нынешний полузащитник Шахтера Тайсон.

По его словам, в бразильце его подкупили скорость и работа с мячом.

«Просмотром бразильским футболистов занимался селекционный отдел клуба во главе с Евгением Красниковым. Я и не знаю точного количество футболистов, которые прошли через это сито отбора. Мне показывали четыре-пять лучших игроков из всего списка, которое соответствовали моим критериям. Но когда я увидел Тайсона в деле, сразу дал добро на его приобретение. Меня подкупила скорость и умение бразильца на этой скорости обращаться с мячом», — цитирует Маркевича Zbirna.com.

«Как только я начал в Металлисте работу вместе с Евгением Красниковым, мы сразу определили такой вектор развития. Аргентина и Бразилия — ведущие футбольные страны не только Америки, но и всего мира, соответственно, и игроков высокого уровня у них достаточно».

Тайсон перебрался в Украину из бразильского Интернасьонала в 2010 году, после чего в 2013 году перешел из Металлиста в Шахтер, где выступает до сих пор.

В данный момент игрок близок к возвращению в Бразилию, где им интересуется все тот же Интернасьонал. Сам Тайсон также намерен покинуть Украину.

В нынешнем сезоне 31-летний бразилец провел 20 поединков за Горняков, забив 7 голов и сделав 6 результативных передач.