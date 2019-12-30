Тибо Куртуа: Уход Кейлора никак не повлиял на меня

Новости спорта:Бельгиец утверждает, что у него были нормальные отношения с костариканцем.

Вратарь Реала Тибо Куртуа поделился мнением о бывшем конкуренте по позиции в составе Сливочных Кейлоре Навасе.

«Все как и в жизни. С кем-то ты больше общаешься, с кем-то меньше. С Кейлором у нас были нормальные отношения», — заявил Куртуа в интервью Marca.

«Уход Кейлора никак не повлиял на меня, просто стало меньше лишних разговоров, хотя мы были просто двумя голкиперами, борющимися за место в основе. Сейчас то же самое и с Альфонсом Ареоля, который тоже отличный вратарь».

В нынешнем сезоне Куртуа провел 20 матчей за Реал во всех турнирах. Кейлор Навас покинул Мадрид летом, перебравшись в ПСЖ. На место костариканца из Парижа прибыл Альфонc Ареоля.

Сейчас Реал занимает второе место в чемпионате Испании с отставанием в два очка от Барселоны. В следующем туре Сливочные сыграют против Хетафе на выезде.