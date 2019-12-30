Сауль Альварес вернется на ринг в мае: названы два соперника

Новости спорта:Если бой с Альваресом не состоится, то они могут провести поединок между собой.

Мексиканец Сауль Альварес вернется на ринг 2 мая в Лас-Вегасе в поединке в суперсреднем весе.

Согласно информации, предоставленной Эдди Хирном, его соперником станет либо Каллум Смит, либо Билли Джо Сондерс. Оба имеют титулы чемпионата мира: Смит - чемпион по версии WBA, а Сондерс – по версии WBO.

Если Альварес в итоге решит сразиться с другим соперником, Смит и Сондерс, по словам Хирна, будут сражаться между собой в Англии.

Ранее Хирн предположил, что Канело в 2020 году может встретиться с Головкиным.