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Месси - лучший нападающий 2010-х в Примере

Месси - лучший нападающий 2010-х в Примере
09:09 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Аргентинец Лионель Месси забил за этот период 369 голов, опередив Криштиану Роналду.

Нападающий каталонской Барселоны Лионель Месси стал лучшим бомбардиром Ла Лиги по итогам текущего десятилетия.

В чемпионате Испании капитан "сине-гранатовых" отличился 369 взятиями ворот, что в 2010-х является безоговорочным рекордом испанского первенства.

Стоит отметить, что бывший форвард мадридского Реала, ныне защищающий цвета Ювертуса, Криштиану Роналду занимает вторую позицию с 304 голами, а тройку лидеров замыкает игрок "сливочных" Карим Бензема — 155 мячей.

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Два форварда Барселоны Луис Суарес и Антуан Гризманн также вошли в данный топ-5 лучших бомбардиров Ла Лиги, имея в своем активе по 141 голов в 2010-х.

 

 

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ФК Барселона, Лионель Месси, Футбол, Ла Лига, Примера, Новости футбола.
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