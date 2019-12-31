Зинченко назвал Гвардиолу лучшим тренером в мире

Новости спорта:Украинец Александр Зинченко о частой критике главного тренера МС.

Защитник английского Манчестер Сити Александр Зинченко прокомментировал частую критику в адрес главного тренера клуба Пепа Гвардиолы.

"Гвардиола - лучший в мире. У меня нет сомнений, что это - правда.

Он всегда знает, что именно нужно донести до команды. И мы чувствуем эти моменты. Также этот человек невероятен в понимании тактики".

Александр также прокомментировал отрыв от Ливерпуля, который составляет 14 очков.

Сейчас у Ливерпуля очень большой отрыв от Сити. Но мы обязаны и дальше показывать наш класс, играть в свою игру. В конец сезона посмотрим, как сложатся обстоятельства", - цитирует Зинченко Mirror.