Ибрагимович в Милане: подробности контракта

Новости спорта:Златан Ибрагимович получит € 3,5 млн за выступление во второй части текущего сезона.

Стали известные некоторые подробности контракта шведского форварда Златана Ибрагимовича с "Миланом", в который он перешёл на правах свободного агента. Итальянский клуб автоматически продлит контракт с нападающим, если он примет участие в 50% матчей до конца текущего сезона, утверждает журналист Альфредо Педулья.

Также в контракте прописан бонус в размере € 0,5 за попадание клуба в еврокубки.

Если "Милан" продлит контракт с Ибрагимовичем, то в следующем сезоне его зарплата составит € 6 млн.

Последним клубом 38-летнего Ибрагимовича был "Лос-Анджелес Гэлакси". В MLS в минувшем сезоне форвард забил 31 мяч в 31 матче. За "Милан" он выступал с 2010 по 2012 годы.