Скачать
Вторник, 31.12.2019
УЕФА рассмотрит "дело Беседина" после 6 января
УЕФА рассмотрит "дело Беседина" после 6 января
ФИФА может изменить одно из главных правил в футболе
ФИФА может изменить одно из главных правил в футболе
Впервые в истории НБА три брата одновременно сыграли в одном матче (Видео)
Впервые в истории НБА три брата одновременно сыграли в одном матче (Видео)
"Принять, закрыть рот и играть": Зинченко высказался о VAR
"Принять, закрыть рот и играть": Зинченко высказался о VAR

Ибрагимович в Милане: подробности контракта

Ибрагимович в Милане: подробности контракта
10:07 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Златан Ибрагимович получит € 3,5 млн за выступление во второй части текущего сезона.

Стали известные некоторые подробности контракта шведского форварда Златана Ибрагимовича с "Миланом", в который он перешёл на правах свободного агента. Итальянский клуб автоматически продлит контракт с нападающим, если он примет участие в 50% матчей до конца текущего сезона, утверждает журналист Альфредо Педулья.

Также в контракте прописан бонус в размере € 0,5 за попадание клуба в еврокубки.

Если "Милан" продлит контракт с Ибрагимовичем, то в следующем сезоне его зарплата составит € 6 млн.

Когда Милан презентует Ибрагимовича

Последним клубом 38-летнего Ибрагимовича был "Лос-Анджелес Гэлакси". В MLS в минувшем сезоне форвард забил 31 мяч в 31 матче. За "Милан" он выступал с 2010 по 2012 годы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Милан, Златан Ибрагимович, Футбол, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Англии оценили главную силу Зинченко
02 Бой Кличко признан лучшим в десятилетии (Видео)
03 Макгрегор показал свою идеальную форму перед возвращением в октагон (Фото)
04 Селтик вступил в борьбу за форварда, который интересен Динамо
05 Наставник Лестера рассказал о трансферных планах
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь