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ФИФА может изменить одно из главных правил в футболе

ФИФА может изменить одно из главных правил в футболе
11:05 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Изменение должно решить проблему фиксирования спорных положений "вне игры".

Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает вариант со внесением изменений в правила фиксации офсайдов. Об этом сообщает The Times.

По информации источника, в руководстве ведутся дискуссии, предметом которых является изменение правила таким образом, чтобы положения "вне игры" фиксировались только в том случае, если между футболистами будет "очевидный просвет".

Подобное изменение решило бы проблему спорных офсайдов, которые происходят в последнее время. Например, в матче Ливерпуль — Вулверхэмптон игрок "волков" Педру Нету забил гол на грани офсайда в ворота "красных", однако рефери отменил это взятие ворот после подсказки от видеоассистента.

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Также стоит отметить, что большое количество тренеров поддерживает внесение изменений в работу системы видеоповторов VAR. Среди них Нуну Санту, Хосеп Гвардиола и Эрнесто Вальверде.

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ФИФА, Футбол, Офсайд, Новости футбола, VAR.
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