Реал продлил основного нападающего

Новости спорта:Французский нападающий Карим Бензема подпишет контракт летом, после чего о сделке станет объявлено официально.

Нападающий Карим Бензема продлит контракт с мадридским "Реалом" до 2022 года. Об этом сообщает Marca.

Как сообщает источник, французский нападающий подпишет контракт летом, после чего о сделке станет объявлено официально. Игрок не стал на продлевать соглашение на более долгий срок, потому что не уверен, что сможет отдаваться команде с максимальной производительностью, так как по его истечению форварду будет 34 года. Ранее стало известно, что главный тренер "Реала" Зинедин Зидан также одобрил продление контракта с Бензема.

Карим Бензема принял участие в 17 матчах за "Реал" в чемпионате Испании в этом сезоне. 32-летний нападающий стал автором 12 мячей и сделал 5 результативных передач. Мадридский клуб занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 37 очков в 18 турах.