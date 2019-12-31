Скачать
Вторник, 31.12.2019
Ибрагимович в Милане: подробности контракта
Ибрагимович в Милане: подробности контракта
ФИФА может изменить одно из главных правил в футболе
ФИФА может изменить одно из главных правил в футболе
Впервые в истории НБА три брата одновременно сыграли в одном матче (Видео)
Впервые в истории НБА три брата одновременно сыграли в одном матче (Видео)
"Принять, закрыть рот и играть": Зинченко высказался о VAR
"Принять, закрыть рот и играть": Зинченко высказался о VAR

Реал продлил основного нападающего

Реал продлил основного нападающего
11:38 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Французский нападающий Карим Бензема подпишет контракт летом, после чего о сделке станет объявлено официально.

Нападающий Карим Бензема продлит контракт с мадридским "Реалом" до 2022 года. Об этом сообщает Marca.

Как сообщает источник, французский нападающий подпишет контракт летом, после чего о сделке станет объявлено официально. Игрок не стал на продлевать соглашение на более долгий срок, потому что не уверен, что сможет отдаваться команде с максимальной производительностью, так как по его истечению форварду будет 34 года. Ранее стало известно, что главный тренер "Реала" Зинедин Зидан также одобрил продление контракта с Бензема.

Карим Бензема принял участие в 17 матчах за "Реал" в чемпионате Испании в этом сезоне. 32-летний нападающий стал автором 12 мячей и сделал 5 результативных передач. Мадридский клуб занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 37 очков в 18 турах.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Реал, Футбол, Новости футбола, Карим Бензема.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Англии оценили главную силу Зинченко
02 Бой Кличко признан лучшим в десятилетии (Видео)
03 Макгрегор показал свою идеальную форму перед возвращением в октагон (Фото)
04 Эмери назвал единственного игрока Арсенала, не попрощавшегося с ним
05 Селтик вступил в борьбу за форварда, который интересен Динамо
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь