Челси нацелился на нападающего Лейпцига

Новости спорта:Лондонский клуб рассматривает вариант с подписанием немецкого нападающего.

Нападающий РБ Лейпцига Тимо Вернер попал в сферу интересов лондонского Челси. Об этом сообщает The Teleghraph.

По информации источника, руководство "пенсионеров" запросило информацию у немецкого клуба касательно того, есть ли в контракте 23-летнего немца пунк о выкупе.

Примечательно, что Лейпциг намерен сохранить Вернера этой зимой, однако готов отпустить футболиста, если он сам этого захочет.

В текущем сезоне Вернер провел за Лейпциг 17 матчей в Бундеслиге, в которых он забил 18 голов и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что мадридский Атлетико проявляет интерес к Вернеру.