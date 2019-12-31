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Лэмпард нашел для Челси нового "Дрогба"

Лэмпард нашел для Челси нового "Дрогба"
23:13 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Челси рассматривает вариант с подписанием Муссы Дембеле из Лиона.

Нападающий Лиона Мусса Дембеле может стать футболистом Челси, сообщает Sky Sports.

23-летний француз — один из атакующих футболистов, кандидатуры которых рассматривают на Стамфорд Бридж.

Как сообщается, в Дембеле главный тренер Синих Фрэнк Лэмпард замечает подобие своего бывшего партнера по команде Дидье Дрогба.

В нынешнем сезоне Дембеле забил 10 голов и отдал 2 результативных передачи в 25 матчах Лиона во всех турнирах.

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Ожидается, что в январе Челси покинут нападающие Оливье Жиру и Миши Батшуайи, на которых в Лондоне не рассчитывают в качестве игроков основы.

Ранее также стало известно, что руководство Челси интересовалось суммой отступных в контракте нападающего Лейпцига Тимо Вернера

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ФК Челси, ФК Лион, Футбол, Мусса Дембеле, АПЛ, Новости футбола.
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