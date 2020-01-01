Эвертон готовит новый контракт для своего лидера

Нападающий Эвертона Доминик Калверт-Льюин подпишет новый пятилетний контракт с клубом, сообщает The Telegraph.
Согласно новому договору, зарплата 22-летнего англичанина возрастет до 75 тысяч фунтов в неделю.
В двух первых матчах Ирисок под руководством Карло Анчелотти форвард отличился тремя голами в играх против Бернли (1:0) и Ньюкасла (2:1).
Всего в нынешнем сезоне Доминик забил 10 голов в 22 матчах во всех турнирах.
На сегодняшний день Эвертон занимает 10-е место в таблице Премьер-лиги и сыграет против Манчестер Сити завтра, 1 января.