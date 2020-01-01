Эвертон готовит новый контракт для своего лидера

Новости спорта:Доминик Калверт-Льюин подпишет новый пятилетний контракт с клубом

Нападающий Эвертона Доминик Калверт-Льюин подпишет новый пятилетний контракт с клубом, сообщает The Telegraph.

Согласно новому договору, зарплата 22-летнего англичанина возрастет до 75 тысяч фунтов в неделю.

В двух первых матчах Ирисок под руководством Карло Анчелотти форвард отличился тремя голами в играх против Бернли (1:0) и Ньюкасла (2:1).

Всего в нынешнем сезоне Доминик забил 10 голов в 22 матчах во всех турнирах.

На сегодняшний день Эвертон занимает 10-е место в таблице Премьер-лиги и сыграет против Манчестер Сити завтра, 1 января.