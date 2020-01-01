Скачать
Среда, 01.01.2020
Альманах:
Самые важные события в Украине и мире за 2019 год
Капитан "Черкасских Мавп" Кольченко - о кумирах, уровне Суперлиги и планах
Капитан "Черкасских Мавп" Кольченко - о кумирах, уровне Суперлиги и планах
ФИФА может изменить одно из главных правил в футболе
ФИФА может изменить одно из главных правил в футболе
Свитолина вошла в список самых титулованных теннисисток десятилетия
Свитолина вошла в список самых титулованных теннисисток десятилетия
Динамо продлило контракт с уругвайским вингером
Динамо продлило контракт с уругвайским вингером

Эвертон готовит новый контракт для своего лидера

Эвертон готовит новый контракт для своего лидера
01:00 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Доминик Калверт-Льюин подпишет новый пятилетний контракт с клубом

Нападающий Эвертона Доминик Калверт-Льюин подпишет новый пятилетний контракт с клубом, сообщает The Telegraph.

Согласно новому договору, зарплата 22-летнего англичанина возрастет до 75 тысяч фунтов в неделю.

В двух первых матчах Ирисок под руководством Карло Анчелотти форвард отличился тремя голами в играх против Бернли (1:0) и Ньюкасла (2:1).

Всего в нынешнем сезоне Доминик забил 10 голов в 22 матчах во всех турнирах.

Анчелотти намерен пригласить в Эвертон звезду Реала

На сегодняшний день Эвертон занимает 10-е место в таблице Премьер-лиги и сыграет против Манчестер Сити завтра, 1 января.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Эвертон, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Доминик Калверт-Льюин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ювентус готов продлить контракт с Роналду: условия
02 Анчелотти назвал лучшую команду Европы
03 "Мне было чем заняться": Руни показал, что изменилось в его жизни за 10 лет
04 "Он погорячился": Суарес поддержал Месси
05 "Батя": Милевский признан лучшим футболистом Динамо-Брест в уходящем году
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь