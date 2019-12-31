Динамо отказало Барселоне в трансфере полузащитника

Новости спорта:Руководство Барселоны сделало первое официальное предложение по полузащитнику загребского Динамо Дани Ольмо.

Руководство Барселоны сделало первое официальное предложение по полузащитнику загребского Динамо Дани Ольмо. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, 21-летний хорват является одной из главных трансферных целей каталонского клуба. Барселона планирует приобрести Ольмо во время зимнего трансферного окна.

При этом хорватский клуб отклонил первое предложение. Отмечается, что несмотря на отказ, переговоры между сторонами продолжаются.

Напомним, что Ольмо является воспитанником Барселоны, откуда перешел в Динамо в 2014 году. В текущем сезоне хавбек забил восемь голов в 22 матчах за загребский клуб.

Ранее сообщалось, что Барселона планирует расстаться с двумя игроками зимой.