Скачать
Вторник, 31.12.2019
Альманах:
Самые важные события в Украине и мире за 2019 год
Капитан "Черкасских Мавп" Кольченко - о кумирах, уровне Суперлиги и планах
Капитан "Черкасских Мавп" Кольченко - о кумирах, уровне Суперлиги и планах
ФИФА может изменить одно из главных правил в футболе
ФИФА может изменить одно из главных правил в футболе
Свитолина вошла в список самых титулованных теннисисток десятилетия
Свитолина вошла в список самых титулованных теннисисток десятилетия
Динамо продлило контракт с уругвайским вингером
Динамо продлило контракт с уругвайским вингером

Анчелотти назвал лучшую команду Европы

Анчелотти назвал лучшую команду Европы
18:48 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Итальянский специалист похвалил Хосепа перед матчем с Ман Сити.

Главный тренер Эвертона Карло Анчелотти поделился мнением о наставнике Манчестер Сити Хосепе Гвардиоле.

"Гвардиола - замечательный тренер. У меня с ним отличные отношения. Мы частенько встречаемся на пресс-конференциях, и очень уважаем друг друга. Пеп - гений, его команды всегда пытаются сделать на поле нечто необычное.

Мы должны быть счастливы возможности играть против лучшей команды в Европе, которую как раз и тренирует Пеп. Что касается трансферов, то рынок пока закрыт. Есть много слухов, но это нормальное явление На 5 января назначена встреча с руководством, на которой мы все обсудим", - приводит слова Анчелотти Goal.

Анчелотти намерен пригласить в Эвертон звезду Реала

Напомним, что 23 декабря Эвертон официально представил Анчелотти в качестве главного тренера.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Карло Анчелотти, ФК Манчестер Сити, ФК Эвертон, Футбол, АПЛ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Англии оценили главную силу Зинченко
02 ФИФА может изменить одно из главных правил в футболе
03 Бой Кличко признан лучшим в десятилетии (Видео)
04 Макгрегор показал свою идеальную форму перед возвращением в октагон (Фото)
05 Эмери назвал единственного игрока Арсенала, не попрощавшегося с ним
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь