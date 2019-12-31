Анчелотти назвал лучшую команду Европы

Новости спорта:Итальянский специалист похвалил Хосепа перед матчем с Ман Сити.

Главный тренер Эвертона Карло Анчелотти поделился мнением о наставнике Манчестер Сити Хосепе Гвардиоле.

"Гвардиола - замечательный тренер. У меня с ним отличные отношения. Мы частенько встречаемся на пресс-конференциях, и очень уважаем друг друга. Пеп - гений, его команды всегда пытаются сделать на поле нечто необычное.

Мы должны быть счастливы возможности играть против лучшей команды в Европе, которую как раз и тренирует Пеп. Что касается трансферов, то рынок пока закрыт. Есть много слухов, но это нормальное явление На 5 января назначена встреча с руководством, на которой мы все обсудим", - приводит слова Анчелотти Goal.

Напомним, что 23 декабря Эвертон официально представил Анчелотти в качестве главного тренера.